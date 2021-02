A Mercedes-Benz traz para o Brasil a nova geração do SUV GLS. O jipão, que só fica abaixo do todo-poderoso Classe G, estreia com nova motorização que recorre a sistema híbrido leve de 48V e preço sugerido de R$ 917.900. O jipão chega em versão única GLS 450 4Matic.

E para fazer valer seu preço de quase R$ 1 milhão, o Mercedão de 5,20 m de comprimento e 3,13 m de entre-eixos é como se fosse um Classe S, mas com tração nas quatro rodas e suspensão elevada.

E por falar em suspensão, o SUV estreia o novo sistema E-Active Body Control. Essa tecnologia se une à suspensão pneumática Airmatic e permite controlar carga e força das molas de cada roda de forma individual.

Ele consegue compensar inclinações, declives e aclives para manter a carroceria por meio de sensores que conseguem mapear o piso e ajustar as cargas. Tudo isso para garantir o máximo de conforto a bordo e também garantir estabilidade ímpar a esse gigante de 2,46 toneladas.

A suspensão também foi projetada para encarar terrenos acidentados. O seletor de condução oferece modo Off-Road, com funções que permitem elevar a altura livre do solo.

Ele também pode se “agachar” para facilitar o acesso dos ocupantes, assim como rebaixar a traseira em cerca de 5 cm para facilitar a remoção de objetos do porta-malas.

Motor

Outra novidade é que o GLS passa a ser equipado com nova unidade seis cilindros turbo 3.0 de 367 cv e 50 kgfm de torque. A unidade é combinada com módulo elétrico 48V que assume funções de alimentação de agregados, arranque e alternador. O motorzinho também entrega 22 cv e outros 25 mkgf sob demanda. Tudo isso para tornar o SUV mais eficiente.

Conteúdos

O GLS é o supra sumo da Mercedes-Benz. Ele conta com imenso quadro de instrumentos que recorre a mais da metade do painel. Ele agrega itens como navegação, assistente MBUX por comandos de voz, conexão com smartphones, assistentes de condução, sistema de áudio Burmester com 13 alto falantes, que distribui o som para as três fileiras de bancos.

Ele ainda oferece sistema para redução de estresse, que ajusta iluminação, massageador nos bancos e até mesmo o Air Balance que pulveriza fragrâncias suaves e também faz ionização e filtragem do ar.

Seu pacote de tecnologias de condução semi-autônoma inclui controle de cruzeiro adaptativo (ACC), assistente de frenagem para prevenção de colisão em cruzamento, manobras de ré e atropelamento. Assistente de estacionamento, monitores de ponto cego e troca de faixas completam o conjunto.