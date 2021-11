Na constelação da Mercedes-Benz há estrelas de diferentes grandezas. Elas nascem e se apagam como os corpos celestes. Mas algumas delas, podem até ser ofuscadas, mas nunca perdem o brilho. É o caso da SL. Aos 67 anos, esse modelo é o astro rei da marca de Stuttgart. Afinal, foi na década de 1950, que essa estrela surgiu com icônico 300SL “Asa de Gaivota”, que é um dos carros mais famosos da marca alemã. E mesmo relegada ao mercado norte-americano, desde 2014, agora a SL retorna para seu devido lugar.

A Mercedes-AMG, divisão de performance do grupo Daimler-Benz, acaba de apresentar a nova geração do conversível SL. O modelo volta a ser oferecido com teto de tecido, após 20 anos de capota rígida dobrável.

A SL é tão poderosa que chega para ocupar o lugar de três modelos: S Coupé, S Cabriolet e AMG GT Roadster. De fato, a Mercedes está limpando seu portfólio. Ela converteu três modelos com carrocerias diferentes num único modelo.

Para isso, a SL deixou de ser um roadster para assumir a função de 2+2 (tipo de carroceria em que há dois pequenos assentos traseiros na própria estrutura do carro). A mudança de configuração faz uma ponte entre o S Cabriolet (quatro lugares) e o GT Roadster (dois lugares).

Motor do SL

A Mercedes também enxugou a gama de motores. Para quem não sabe, a SL era uma das poucas opções da marca a contar com o poderoso V12 biturbo 6.0. A partir de agora, ela passará a utilizar o popular V8 biturbo 4.0, que equipa a patota com chancela AMG. Essa Merça também estreará a tração integral 4MATIC+, combinada com transmissão automática de nove marchas.

Como já acontece com outros modelos, o bloco terá diferentes faixas de potência. Na versão 55 4MATIC+, a unidade foi calibrada para 482 cv de potência e 71,4 kgfm de torque. Já na 63 4MATIC+, a cavalaria salta para 593 cv e o torque sobre para anabolizados 81,6 quilos. Segundo a marca, números que permitem que ela acelere de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos e atinja máxima de 315 km/h.<EM>

Por dentro

O interior da nova SL combina tendências modernas, mas não abre mão de um visual de apelo esportivo. Nada de telona LCD unindo quadro de instrumentos e multimídia. Ela tem um quadro próprio, emoldurado. Já a tela central segue a atual configuração da marca, com um imenso monitor vertical que emerge do console central.

O acabamento combina fibra de carbono e diferentes padrões de couro. Já o volante utiliza raios de dois níveis para agregar as diferentes funções. Dá para controlar boa parte do carro sem tirar um dedo do volante. Para uma dama que se dispõe a ultrapassar o limite dos 300 km/h, não se deve tirar a mão do volante nunca.