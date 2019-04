A Snack Saudável, rede de microfranquias especializada em lanches infantis, inaugurou neste mês a quarta unidade em Minas , desta vez em Mariana, cidade da região Central. De acordo com o plano de expansão da empresa, outras cinco devem ser lançadas até o fim de 2019.

Atualmente, a rede tem três unidades em Belo Horizonte, na Pampulha, na Serra e no Buritis. De acordo com a diretora da marca, Larissa Souza, a escolha por Mariana para estrear as atividades no interior se deu pelo bom potencial de demanda do município, devido às escolas locais.

Além disso, a executiva ressalta que Minas tem forte capacidade de absorção dos serviços prestados pela franquia, pela vasta extensão territorial, com 853 municípios.

“Há muito espaço para o crescimento, devido ao considerável número de comunidades escolares que podem ser atendidas pela rede”, afirma.

Os valores dos pacotes de merenda são variados. Em média, vão de R$ 10, para a opção de um dia, R$ 50 para uma semana, R$ 190 para o mês e R$ 540 o trimestral.

A contratação é possível via Messenger, Facebook, ou WhatsApp. O produto também está disponível nos aplicativos de entrega Uber Eats e iFood. O pagamento é à vista, via transferência ou depósito bancário, boleto ou cartão de crédito.

Os lanches geralmente são entregues na secretaria da escola ou na sala de aula, quando a instituição permite. Tudo etiquetado com o nome, a série e o turno em que a criança estuda.

As mães e os pais, caso prefiram, podem realizar o pedido no mesmo dia pela manhã, para entrega em casa. Assim, podem enviar o alimento na lancheira do estudante.

A merenda é composta por suco natural, uma fruta e um carboidrato – normalmente, pão, pão de queijo ou bolinho artesanal. São utilizadas farinhas integrais ou de aveia.

Não há adição de conservantes ou corantes na comida, que é preparada diariamente – a produção começa por volta das 6h30.

Todo o cardápio é elaborado por nutricionistas, que fazem as substituições em caso de intolerância a glúten e lactose e para pessoas com diabetes.

O perfil de alunos atendidos é de 5 a 12 anos, parte da educação infantil e ensino fundamental. Responsáveis que optam pelos pacotes de um dia ou uma semana normalmente querem experimentar o serviço e ter certeza de que os pequenos aceitarão bem os alimentos.

SERVIÇO

Snack Saudável

WhatsApp:

BH Centro-Sul – (31) 9 9592-1734 / BH Oeste (31) 9 9593-0325 /

BH Pampulha - (31) 9 8415-9261 / Mariana - (31) 9 8406-2502

Site: www.snacksaudavel.com

Fan page: @snacksaudavelbrasil

Instagram: @snacksaudavelbrasil