A nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte foi empossada nesta terça-feira (1º). Presidido por Nely Aquino (PRTB), a segunda mulher a ocupar o posto na história, o grupo será responsável por coordenar as atividades legislativas e exercer a administração da Casa no biênio 2019-2020.

Além da vereadora Nely Aquino, foram eleitos no dia 12 de dezembro os seguintes parlamentares: Preto (DEM), como 1º vice-presidente; Jair Di Gregório (PP), como 2º vice-presidente; Carlos Henrique (PMN), como secretário-geral; Catatau (PHS), como 1º secretário; e Marilda Portela (PRB), como 2ª secretária.

No discurso de posse, a nova presidente citou o fato de ter conquistado o posto já no primeiro mandato. "Além de tudo uma mulher assumir a presidência é um orgulho. Não só para mim, mas para a sociedade e a Casa, que querem mudança", disse.

A parlamentar afirmou que vai aproveitar muito do que foi feito pela Mesa anterior, além de buscar equilíbrio para propor novas ações e otimizar a organização da Casa. Ela disse, ainda, que não abrirá mão da independência e autonomia do legislativo, mas irá estreitar laços com o executivo para uma boa governança. "Faremos uma política firme e visionária. Queremos uma gestão ouvindo todas e todos, ir de encontro à população", afirmou.

Plano Diretor

A vereadora colocou a votação do novo Plano Diretor da cidade, aprovado em primeiro turno, como principal objetivo, já para o início dos trabalhos. Questionada sobre um suposto enfraquecimento da base do prefeito Alexandre Kalil na casa, que poderia dificultar a conquista dos 28 votos necessários para aprovação do projeto, ela se disse despreocupada. “Acredito que não teremos problemas nesse sentido e vamos conseguir aprovar com facilidade”, disse.

Mesa

De acordo com a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara, somente a Mesa Diretora pode apresentar projetos para alterar as regras da Casa, redefinir a remuneração de agentes políticos (vereadores, prefeito, vice e secretários) e aprovar a proposta de orçamento. Também é responsável pela criação, mudança ou extinção de cargos do quadro funcional. São os vereadores escolhidos, ainda, que concedem autorização para que o prefeito se ausente do município.