O mercado de carros usados cesceu mais de 80% no Brasil em junho deste ano, se comparado com o mesmo período de 2020. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Foram mais de 990 mil unidades comercializadas, ante as 546 mil no mesmo mês do ano passado.

O gestor do Portal Auto Shopping, Reinaldo Lacerda, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o salto nas vendas nesta quinta-feira (12), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.