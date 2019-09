A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu, nesta segunda-feira (2), inscrições para cadastramento de currículos para a função de enfermeiro. O salário é de R$ 3.464,43 para 40 horas semanais.

De acordo com a Fhemig, o objetivo do processo seletivo simplicado é formar quadro de cadastro reserva para essa função para atuação na unidade do MG Transplantes em Ipatinga, no Vale do Aço.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.fhemig.mg.gov.br. O prazo termina nesta quarta-feira (4), às 17h, pelo horário de Brasília.

Mais informações sobre o processo estão neste regulamento.