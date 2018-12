Miley Cyrus e Liam Hemsworth se casaram em uma cerimônia secreta no domingo (23), em Los Angeles. A cantora postou nas redes sociais três fotos em preto-e-branco dela e Hemsworth. Ela escreveu nas legendas das publicações feitas nessa quarta-feira (26): "10 anos depois..." e "12.23.18", indicando o dia em que trocaram votos.



Cyrus, de 26 anos, compartilhou outra foto dela e Hemsworth se beijando. Ele também postou uma foto deles com as palavras "meu amor". Nas fotos, Miley está com um vestido branco enquanto o ator de 28 anos usa um smoking com tênis brancos.



O casal reatou em 2015 depois de um relacionamento vai e volta. Ambos estrelaram o drama romântico de 2010, "The Last Song".



Os representantes de Cyrus e Hemsworth não responderam ao e-mail da reportagem solicitando comentários.