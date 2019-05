Miley Cyrus utilizou uma apresentação em Londres, no Reino Unido, para revelar três faixas inéditas do novo álbum dela, que deve ser lançado nesta quinta-feira, 30. She Is Coming é o título do trabalho da cantora, que ficou mundialmente conhecida após ter feito a personagem Hannah Montana, da Disney.



Nesta segunda-feira, 27, a cantora apresentou para os fãs, durante o "BBC Radio 1’s Big Weekend", as canções Mother’s Daughter, Cattitude e Dream. No perfil oficial no Instagram, Miley Cyrus também compartilhou alguns detalhes sobre o novo álbum.



As músicas Dream e Cattitude foram compartilhada por fãs no Twitter. O último trabalho de Miley Cyrus, Youger Now, foi lançado em 2017.