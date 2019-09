Miley Cyrus foi elogiada por ativistas ao vestir um figurino vegano no clipe de Don't Call Me Angel - que também conta com a participação de Ariana Grande e Lana Del Rey. A música é tema do novo filme Charlie's Angels (As Panteras, em português).



De acordo com a organização Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (PETA, na sigla em inglês), Miley solicitou que sua roupa fosse inteiramente vegana, com penas artificiais e couro vegano.



No Twitter, a PETA definiu a cantora como "um anjo dos animais" e os usuários da rede social concordaram. "Nós não vivemos mais na pré-história para vestirmos animais", comentou um deles na publicação.



Miley frequentemente fala sobre veganismo nas suas redes sociais. No início deste ano, ela publicou no Instagram uma foto com a legenda "Informação de hoje: você não pode dizer que se importa com os animais se você se alimenta deles".



Em 2017, a cantora foi votada como a celebridade vegana mais influente do ano e recebeu um Prêmio Celebridade Defensora da The Animal Rights National Conference (Conferência Nacional dos Direitos Animais). A cantora foi elogiada pelos organizadores do evento por não só falar sobre o veganismo, mas viver esse estilo de vida.