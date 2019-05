No terceiro ano de funcionamento, a “Mimos & Luxos” – loja especializada em presentes criativos, lembrancinhas personalizadas, decorações e aluguel de mobiliário para festas – inicia o processo de expansão por Belo Horizonte, além de aproveitar a boa fase para o lançamento de mais produtos e serviços.

A segunda unidade da marca foi inaugurada no fim de abril, no bairro Ouro Preto, região da Pampulha – a mesma da primeira loja. De acordo com a proprietária, Lidiane Sernizon, as intenções primordiais são atender melhor à clientela e atingir um número maior de pessoas nas redondezas.

“Inicialmente, éramos focados em personalizados, mas fomos ampliando o leque de ofertas, de acordo com as demandas do mercado consumidor. E então chegamos a um mix que pedia mais espaço para manutenção das peças”, explica a empresária.

A primeira casa da “Mimos & Luxos”, no bairro Castelo, continua a pleno vapor, no mesmo endereço. Além disso, a marca recebe pedidos de grandes empresas, tendo nomes como Magazine Luiza, Shopping Contagem e Harley-Davidson em seu portfólio de clientes.

Inovação

Em maio, a marca passou a oferecer uma novidade, o “Kit Escola”. Trata-se de um pacote com decoração ao gosto do freguês, bolo de corte, salgados, doces e suco, para festas realizadas na instituição de ensino da criança. O combo inclui montagem, desmontagem e profissionais treinados para servirem ao aniversariante e colegas. Por um período, valerá o preço promocional, a partir de R$ 380, para 12 convidados mirins. No caso de 20 pequenos, custa R$ 430; e R$ 480 para 25.

“É uma oportunidade de a garotada comemorar ao lado dos coleguinhas com quem passam a maior parte do tempo. Como se trata de uma festa muito curta, com meia hora de duração, o kit permite que a mamãe possa curtir com o seu filho, sem se preocupar se todas as crianças estão comendo”, destaca Lidiane.

Outro atrativo para os pais que gostam de cuidar pessoalmente dos detalhes das festinhas dos rebentos e, assim, economizar, é o chamado “Pegue e Monte”. Por meio dele, é possível locar mobília, adornos e arranjos, recebendo uma assessoria em montagem da decoração pela Mimos & Luxos.

A loja do bairro Ouro Preto também vem trabalhando com a venda de painéis sublimados, tubetes e caixinhas em acrílico, taças e latinhas plásticas, cofres em papelão, robes de cetim e vários outros produtos sem personalização, no atacado, para atender ao público artesão.

Existe ainda a expectativa de, nas próximas semanas, a nova unidade passar a vender mobiliário para festas que, por enquanto, está disponível apenas para locação.

SERVIÇO

Mimos & Luxos

Endereços: Rua Romualdo Lopes Cançado, 125, loja 201 – Bairro Castelo / Rua Brasileia, 50, loja 21 – Bairro Ouro Preto

Telefones: (31) 3476-7650 (Castelo) / (31) 3504-5755 (Ouro Preto)

WhatsApp: (31) 9 9316-7307 (Castelo) / (31) 3504-5755 (Ouro Preto)

Fan Page: @luxosm

Instagram: @luxosm / @luxosm_atacado