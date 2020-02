Representante do Escritório Regional América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos, o theco Jan Jarab visitará Brumadinho, nesta quarta-feira (19), para conhecer de perto os estragos causados pelo rompimento de uma vila da Vale no distrito de Córrego do Feijão em 25 de janeiro de 2019.

O europeu, que assumiu o cargo em dezembro passado e que já foi o representane da ONU para Direitos Humanos na Europa, chegará em Belo Horizonte pela manhã. Primeiro, irá se reunir com deputados do Grupo de Trabalho da Barragem de Brumadinho, criado após a CPI da Barragem de Brumadinho.

Às 15h, o europeu e parlamentares estarão no povoado da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde o estouro da estrutura da mina matou 272 pessoas - 11 corpos ainda não foram encontrados.