Um esforço conjunto entre o governo e a iniciativa privada para melhorar o ambiente de negócios no Estado, com menos burocracia e mais agilidade na abertura de empresas e concessão de licenças, tem facilitado a atração de novos empreendimentos para Minas Gerais.

Governador Romeu Zema visita unidade da Ambev, em Sete Lagoas, na região central do Estado

“Essa interlocução com todos os atores que ajudam no processo, como a Sefaz, a própria Secretaria de Meio Ambiente, nós aqui (Fiemg) enquanto ponte com essas áreas dentro do governo, isso potencializou sim a vinda de mais investimentos para o nosso Estado”, afirma Júnia Cerceau, gerente de Atração de Negócios e Investimentos da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

O Hoje em Dia vem publicando, desde a semana passada, uma série de matérias sobre a indústria nos 300 anos de Minas

Segundo o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, Minas Gerais revogou 140 normas e eliminou a exigência de alvará de 642 segmentos. “Estamos passando para o mercado que esse governo é amigo do empreendedor, que liberdade econômica, que dá certo no mundo inteiro, vai dar certo também no Estado de Minas Gerais. Obviamente que é a liberdade acompanhada de responsabilidade. Nós vamos dar todo apoio para aquele empreendedor que queira trabalhar de forma correta e honesta, gerando emprego e riqueza no nosso Estado”, salienta.

A Fiemg tem tido também um papel fundamental em apresentar Minas com um bom local para que as indústrias possam vir a se instalar. A Gerência de Atração de Negócios tem sido um ponto focal que busca solucionar, por meio das gerências técnicas da entidade, tudo aquilo que o projeto exige. “A partir do momento que a gente apresenta Minas, com todas as vocações e potencial, qualidade de mão de obra, universidades, a questão de logística, tudo aquilo que nós temos de bom, começamos o que a gente chama de facilitação”, lembra Júnia Cerceau.

Segundo ela, se o empresário tem dúvidas nas áreas tributária, trabalhista, no licenciamento ambiental, na formação de mão de obra, a Fiemg aciona parceiros estratégicos como o CIT/Senai, com institutos de inovação e tecnologia, para apoiar. “São todas as ferramentas que o Sistema Fiemg tem que possam apoiar a vinda desse empreendimento para o Estado”, salienta, lembrando que a Fiemg contribui até para auxiliar na escolha do local para que a empresa venha para Minas.

“É sempre uma lógica sinérgica em relação ao governo. A gente entende que o governo tem um papel muito importante nessa linha, mas nós aqui da casa (Fiemg), enquanto entidade privada, falamos a língua do empresário. Então, a gente entende que tem uma boa contribuição para dar nesse sentido, somando esforços, exatamente para que o empreendimento se concretize aqui em Minas”.

