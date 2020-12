O principal foco de atuação da Vale em Brumadinho, em relação à reparação devido ao desastre com a barragem, tem sido o atendimento às pessoas, priorizando o diálogo próximo com as comunidades e poder público. Segundo a empresa, o ano de 2019 foi marcado pelo luto e pela preocupação em estabelecer ações emergenciais para lidar com as adversidades suscitadas pelo rompimento. Serviu, ainda, como um período importante para começar a estabelecer e aprimorar os processos para a reparação em diferentes territórios bem como os procedimentos internos, inclusive o entendimento das questões ligadas ao relacionamento com as comunidades, à segurança das operações e à gestão de riscos.

Brumadinho, onde ocorreu o desastre com a barragem em 2019

Após pouco mais de um ano dedicados às emergências e aos aspectos mais imediatos das necessidades das pessoas e das regiões afetadas, a Vale está agora em uma nova fase da reparação: a de entregas de projetos estruturantes que visam promover transformações duradouras para recuperar as comunidades e beneficiar efetivamente a população.



Samarco

A Samarco informou que, no momento, a previsão de retomada operacional está mantida para o fim do ano e ocorrerá após a implantação do sistema de filtragem, em andamento, e conclusão das atividades de prontidão operacional. Com a obtenção da Licença de Operação Corretiva (LOC), em outubro de 2019, a empresa garante possuir todas as licenças ambientais necessárias para reiniciar suas atividades. “A empresa voltará com um concentrador em Germano, em Minas Gerais, e uma usina de pelotização em Ubu, no Espírito Santo, ou seja, com 26% da capacidade produtiva de nossas operações”.

