O Fiemg Lab, maior hub de inovação aberta de startups industriais de Minas, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade da Fiemg, foi um dos dez vencedores no país do Prêmio Ecossistema 2020, no ranking dos 100 Open Startups, plataforma internacional de maior impacto na conexão entre grandes empresas e startups, que mapeou 183 participantes desse segmento. O projeto mineiro impacta de forma positiva o ecossistema das startups, acelerando o futuro do setor e impulsionando tecnologias, conectando negócios e apresentando soluções inovadoras.

Fiemg Lab concorreu com entidades de peso como a Finep, a Endeavor, o Senai Nacional e o BNDES

Segundo Gustavo Henrique Penno Macena, superintendente do IEL e do Ambiente de Negócios da Federação das Indústrias, o Fiemg Lab concorreu com entidades de peso como a Finep, a Endeavor, o Senai Nacional e o BNDES.

Desenvolvimento da indústria se entrelaça com a própria história do Estado, mostra a

série de reportagens Minas 300 Anos

“Entre os top 20, ficamos em 10º. O Fiemg Lab foi muito bem posicionado em função da sua real entrega de valor, que é a conexão com a indústria”, salienta, lembrando que ele proporciona uma jornada customizada de inovação aberta para indústrias-madrinhas, que financiam o projeto. “É feito um desafio e nós buscamos, no ecossistema de startups, a solução para aquele desafio”. O ranking é feito com base em votação entre as startups. E na premiação o Fiemg Lab foi o único de Minas e a única Federação das Indústrias a participar.

Gustavo Henrique enfatiza que Minas é um ambiente propício à inovação, devido ao ecossistema consolidado, ao parque industrial desenvolvido e à colaboração das universidades. “O Sistema Fiemg hoje assume um protagonismo muito intencional no desenvolvimento desse ecossistema”.

Leia mais:

Minas 300 anos: De interfone a ventilador pulmonar

Minas 300 Anos: construção civil mantém ritmo de expansão

Minas 300 anos: mineração deve investir US$ 12 bi em Minas

Minas 300 anos: Senai investe em capacitação para a indústria 4.0 em Minas

Minas 300 Anos: construção civil mantém ritmo de expansão

Minas 300 anos: mineração deve investir US$ 12 bi em Minas

Minas 300 anos: Senai investe em capacitação para a indústria 4.0 em Minas