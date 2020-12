Assim como muitos setores da economia brasileira, a siderurgia passou grande aperto na primeira metade do ano, sobretudo entre o primeiro e o segundo trimestres, após a chegada da pandemia da Covid-19. Justamente neste 2020, em que Minas, um dos berços da indústria nacional do aço – e que responde, atualmente, por um terço da produção bruta brasileira do segmento –, comemora o tricentenário de criação. A data oficial, aliás, é hoje e marca o início de uma série de reportagens do Hoje em Dia sobre os 300 anos do Estado, especialmente sob o prisma econômico.

Segundo o Instituto Aço Brasil, além de liderar o ranking dos principais polos siderúrgicos do país, com cerca de 30% da produção total de aço, ou algo em torno de 10,4 milhões de toneladas, em 2019, Minas também se destaca quando o assunto é o consumo: são absorvidos aqui 12% do montante nacional de semiacabados e laminados, menos apenas do que em São Paulo.

A participação mineira nas vendas internas e externas também é historicamente expressiva, com proporção semelhante à da produção, e foi duramente afetada, sobretudo entre março e abril, pela estagnação geral de mercado provocada pela pandemia. Basta lembrar que nada menos do que 14 altos-fornos foram desligados no país, sendo que, já em julho, antes do religamento de todos, de dez seguiam inoperantes seis eram em Minas.

Lembre-se ainda que, no ápice da pandemia, houve forte queda de consumo e a indústria brasileira do aço teve que abafar altos fornos e paralisar outras unidades de produção, chegando a operar com apenas 45% da capacidade instalada. Os prognósticos de queda do PIB eram então sombrios não só no Brasil como na grande maioria dos países.

Reação vigorosa

O presidente do Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes, diz, contudo, que as indústrias siderúrgicas do Estado, que abriga nove parques produtores de aço, e as do restante do país têm vivenciado, desde a metade de 2020, uma “vigorosa recuperação”, com ênfase nas vendas internas. Estimativas do próprio instituto, que no início da crise estimava queda de até 19% no faturamento em 2020, em relação a 2019, reviu as projeções e, na semana passada, anunciou números bem menos preocupantes.

Apostando em relativa estabilidade nas comercializações internas (0,5%), espera-se atingir 18,9 milhões de toneladas ao fim do ano, com queda de apenas 1% no consumo aparente – que deve atingir 20,8 milhões de toneladas. No tocante à produção, a da indústria brasileira e mineira do aço deve decrescer, sim, mas apenas 5,6% em relação ao ano passado, bem menos do que se imaginava. Isso deve significar um total de 30,7 milhões de toneladas na atual temporada. As importações devem cair 17,4% em relação a 2019 e as exportações devem ter queda de 16,3%.

Para 2021, segundo o dirigente, o olhar é de otimismo, baseado na crença de retomada do crescimento sustentado. A expectativa é de aumento de 5,3% nas vendas internas e de 5,8% no consumo de produtos siderúrgicos. A expectativa é de maior consumo de aço na construção e na infraestrutura, e maior participação da indústria nacional no setor de óleo e gás e energia renovável.