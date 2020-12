O Vale da Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí, no Sul do Estado, é considerado um dos principais pólos de desenvolvimento tecnológico do Brasil. A Arranjo Produtivo Local (APL) conta hoje com 163 indústrias de base tecnológi-ca, empregando 14,7 mil pessoas na cidade de 40 mil habitantes.

Indústrias de Santa Rita colocam no mercado cerca de 15 mil produtos de base tecnológica

Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica (Sindvel), Roberto de Souza Pinto, o segmento de tecnologia em Santa Rita do Sapucaí chega a movimentar R$ 3,6 bilhões por ano com a produção de 15 mil produtos de base tecnológica, incluindo eletrônicos, equipamentos e peças de radiodifusão, de informática, além de aparelhos de segurança, biomedicina e telemetria.

Desenvolvimento da indústria se entrelaça com a própria história do Estado, mostra a

série de reportagens Minas 300 Anos

“Tudo começou com a formação de pessoas, depois, surgiram as primeiras empresas. Nos anos 80, eram cerca de 17 indústrias. Hoje, já são 163”, diz.

Atualmente, 70% dos equipamentos de segurança demandados no mercado brasileiro são de Santa Rita do Sapucaí, como interfones, videoporteiros, cercas elétricas e sistemas de alarme e automação.

No município também foram produzidas todas as urnas eletrônicas usadas no país, além de torres para telefonia celular, fibra ótica e até cartões de embarque em metrô e ônibus.

E vem mais por aí. “Já está em desenvolvimento avançado, o que deve ser concluído entre 2023 e 2025, a construção de próteses para o corpo humano”, lembra Roberto de Souza Pinto.

Leia mais:

Minas 300 anos: De interfone a ventilador pulmonar

Minas 300 anos: Fiemg Lab entre os melhores hubs no ecossistema de startups

Minas 300 anos: em Brumadinho, Vale prioriza atendimento às pessoas e diálogo com a comunidade

Minas 300 anos: 'Covid ressignificou a moradia', diz presidente da CMI

Minas 300 anos: líder no setor, Estado faz história na produção do aço

Minas 300 anos: em apenas um mês, seis unidades de luxo vendidas na região que mais cresce em BH

Minas 300 anos: Vale investe em tecnologia que elimina o uso da água no beneficiamento do minério