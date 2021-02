Empossado ontem para o segundo mandato como presidente da Assembleia de Minas (ALMG), o deputado Agostinho Patrus (PV) disse que espera a retomada do crescimento da economia estadual pós-pandemia “a partir do meio do ano ou do terceiro trimestre”. Patrus destacou que a ALMG, que já esboçou o projeto “Recomeça Minas”, prevendo uma série de ações para reaquecer múltiplos setores – e, no momento, faz estudos junto com o governo estadual para ampliar as propostas –, também vai viajar por Minas, colhendo sugestões.

“Faremos visitas ao interior para que ouvir em cada localidade os diversos setores afetados, empresários e trabalhadores. Será um biênio (2021-2022) de muito trabalho e desafios, mas também de muita esperança na força de Minas e na retomada de investimentos no Estado. Claro, pensando sempre, em primeiro lugar, na saúde das pessoas”, afirmou.

Patrus também voltou a pregar a possibilidade de tributação estadual (ICMS) de produtos semielaborados, caso do minério de ferro, para reforçar o caixa mineiro. Defensor da compensação de perdas da Lei Kandir, o deputado considera absurdo que mineradoras tirem grandes riquezas do Estado - a cotação do minério de ferro, por exemplo, é hoje a maior já vista - sem pagar um centavo de ICMS ao erário mineiro.

“Solicitamos que cada estado possa fazer sua regulamentação sobre a tributação. O que não dá é termos o maior valor do minério de ferro da história e ver esse produto ser levado daqui, incentivando empregos em outros países, sem deixar um real sequer às mineiras e mineiros”, pontuou.

Após participar da posse ao lado do governador Romeu Zema (Novo), Patrus afirmou ainda que a ALMG está empenhada em garantir vacinas contra a Covid-19 para todos os mineiros. Isso inclui esforços para combater os fura-filas da imunização. “Já aprovamos legislação que dá direito a todos os mineiros e mineiras a receberem a vacina. E temos um requerimento na casa que solicita ao Estado que o nome de cada pessoa que recebera a vacina seja enviado à Assembleia”, disse Patrus, em coletiva após a cerimônia de posse.

“Estamos vendo inúmeros casos de fura-fila e de pessoas que não poderiam estar sendo vacinadas, mas estão”, acrescentou. O parlamentar se referiu a grupos de profissionais que, embora estejam na lista de prioridades da vacinação – caso, por exemplo, de alguns fisioterapeutas e fonoaudiólogos que não atuam na linha de frente da Covid –, do Estado e de municípios, não deveriam passar à frente de idosos.

Patrus defende imposto para minério e controle de vacinação