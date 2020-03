Uma mulher de 47 anos foi diagnosticada com o primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19) em Minas Gerais neste domingo (8). Com a confirmação, sobe para 25 o número de infectados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Só neste domingo, seis novos casos foram detectados. Além da primeira paciente em Minas, engrossam a lista outros três em São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro em Alagoas.

A paciente de Minas Gerais é moradora de Divinópolis, na região Centro-Oeste do Estado. Ela estava na Itália, chegou a Belo Horizonte na última segunda-feira (2), e apresenta sintomas leves da doença, com coriza, mialgia (dores musculares) e sensação de mal-estar.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) foi comunicada do caso pelo laboratório Hermes Pardini, na sexta-feira (6), após coleta para análise no domicílio da paciente, realizada um dia antes. O material foi encaminhado para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que homologou o resultado ontem.

A SES-MG informou que a paciente está em isolamento domiciliar, mas não confirmou se é em Belo Horizonte, onde a coleta foi feita, ou em Divinópolis.

Balanço

Além dos 25 casos confirmados no Brasil, há 664 suspeitos e outros 632 já descartados. São 16 diagnósticos confirmados em São Paulo, três no Rio de Janeiro, dois na Bahia e um caso nos estados de Espírito Santo, Alagoas, Minas e no Distrito Federal.

Cinco dos novos casos registrados ontem foram de pessoas que se contaminaram fora do país. Somente um, dentre os três contabilizados em São Paulo, é de uma transmissão local, ou seja, quando é possível identificar a fonte do contágio. Segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, os três novos casos estão estáveis e em isolamento domiciliar.

Já no Rio de Janeiro, o novo caso é de uma mulher de 42 anos, que mora na capital fluminense e que acompanhou em viagem à Itália uma pessoa já confirmada como positiva para o coronavírus. Ela retornou do exterior na quarta-feira passada.

Os primeiros sinais apareceram no dia seguinte à sua chegada ao Brasil. Essa mulher também está em isolamento domiciliar. O paciente de Alagoas é um homem de 42 anos que também voltou de viagem da Itália.

No mundo, já são 109.242 casos, com 3.682 mortes em 101 países e territórios, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Com Agência Brasil

