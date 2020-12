Minas Gerais terá voos diretos para Nova Iorque, Boston e Miami, nos Estados Unidos, a partir de março. As novas rotas sairão do Aeroporto de Confins, na Grande BH, e serão operadas pela Eastern Airlines. No total, serão seis frequências semanais.

De acordo com o governo do Estado, esta será a primeira vez que a companhia aérea americana fará voos regulares no Brasil. A empresa, que está em sua terceira geração, é uma nova marca da antiga operadora charter Dynamic Airways.

“O anúncio de novas rotas saindo de Minas Gerais e chegando aos Estados Unidos em voos diretos representa um importante passo para o desenvolvimento do nosso Estado. O aeroporto é lugar de conexão, unindo os mais diferentes interesses, seja turismo ou negócios, fomentando cada vez mais o desenvolvimento econômico”, destacou o governador Romeu Zema.

Ainda segundo o Executivo mineiro, uma das rotas que será realizada é a conexão direta para o Aeroporto JFK, em Nova Iorque. Os voos serão operados pelo Boenig 767-300 e já estão com passagens à venda.

