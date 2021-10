O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do diesel será congelado temporariamente em Minas Gerais a partir desta segunda-feira (25), garantiu o governador Romeu Zema (Novo) nas redes sociais. A ideia é diminuir o impacto no valor dos bens de consumo primários, como o gás de cozinha.

“Considerando que o aumento do valor do combustível, decorrente dos reajustes constantes da Petrobras, tem consequências diretas no custo de vida dos mineiros, o Governo de Minas vai congelar o ICMS do diesel no Estado a partir desta segunda-feira”, publicou.

Segundo o chefe do Executivo, há um aumento constante no preço dos combustíveis nos últimos 12 meses e, consequentemente, dos produtos alimentícios, comprometendo a renda da população.

“Hoje, qualquer mineiro que vai ao supermercado sabe que o dinheiro dele vai render menos. Como o diesel é um produto que compõe o preço de quase tudo no Brasil, já que tudo é transportado, nós conseguimos, na última semana, avaliar e congelar o valor do ICMS que é cobrado por litro de óleo diesel”, afirmou à Rádio Itatiaia.

A alíquota do ICMS sobre o diesel é de 15%. De acordo com o gestor, ao congelar esse percentual, na ponta do lápis poderá representar uma queda nesse valor. Conforme Zema, ainda não é possível calcular quanto tempo a medida vai perdurar.

“Sei que os freteiros, os caminhoneiros têm sofrido muito com o aumento do diesel também, as empresas de ônibus, então vem num momento muito oportuno”, completou.

