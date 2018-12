# PostHD Conteúdo Patrocinado

O Natal se aproxima e ainda não comprou todos os presentes? Em vez de enfrentar corredores cheios de shoppings, a boa solução para encontrar presentes criativos para diferentes perfis está na MinD, localizada na Pampulha.

Marca do Grupo Uni.Co (que inclui ainda Imaginarium, Ludi e Puket), a MinD oferece produtos relacionados ao design de interiores que são frutos de pesquisas relacionadas a tendências mundiais para a área. A intenção é que o cliente tenha a sua disposição uma curadoria de objetos de decoração com design diferenciado, a um preço acessível e com um atendimento personalizado.

Presente no Rio de Janeiro e em São Paulo, a marca chegou a Belo Horizonte em outubro, graças aos empresários Eduardo Antônio Dias e Fernanda Barros Giacomini, donos também das sete lojas da marca Imaginarium da cidade.

Escolha dos presentes

Luminárias, guardanapos de mesa, copos estilizados, pratos coloridos, petisqueiras criativas, almofadas, aventais e porta-copos são algumas das opções de presentes que o cliente poderá encontrar na loja. Há também peças que vão agradar em cheio quem gosta de plantas, pois a marca conta com opções coloridas e criativas de vasos e suportes para jardins domésticos.

Em meio a tantas opções, é possível que o cliente tenha muitas dúvidas sobre a escolha do presente ideal. Mas a MinD conta com profissionais de arquitetura ou design em suas equipes, que podem dar dicas sobre quais os objetos mais adequados para as necessidades de cada projeto, é o chamado atendimento de Guideshop.

"Assim como roupas, a escolha de objetos para casa deve ser uma extensão da personalidade. A ideia da MinD é permitir que as pessoas 'vistam' sua casa com a sua cara, de acordo com seu clima, sentimento e humor. Assim podemos encontrar o presente perfeito de acordo com a personalidade de quem for presenteado", explica Fernanda Barros Giacomini.

A empresária conta ainda quais opções estão em alta no momento. "Os presentes mais procurados são aqueles que entram no conceito urban jungle, com a ideia de trazer mais verde pra dentro casa em meio ao concreto de grandes cidades como BH. Os terrários sempre são uma boa pedida", completa.

Serviço: Casa MinD Belo Horizonte: av. Coronel José Dias Bicalho, 964, loja 2, São José.

Funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 19h, e no sábado, das 9h às 16h

Instagram: @casamind.bh