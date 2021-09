Aos 85 anos, o mineiro Alysson Paolinelli é um dos indicados ao prêmio Nobel da Paz de 2021.

Fato marcante para a indicação foi um inovador projeto agrícola na década de 1970, do século passado.

A proposta foi transformar o Cerrado, um dos biomas brasileiros considerados inférteis naquela época, em uma área produtiva.

Com a implantação de novas tecnologias, desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Brasil passou de importador a exportador de alimentos.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que os 1.102 municípios situados no bioma Cerrado produzem 46% da safra de soja do país, 49% do milho, 93% do algodão e 25% do café. Na pecuária é responsável por 32% do rebanho de bovinos, 22% dos frangos e 22% dos suínos.

Alysson Paolinelli iniciou a chamada revolução agrícola sustentável quando foi Secretário de Agricultura do Estado e ampliou os projetos ao se tornar Ministro da Agricultura.

A nomeação ao Prêmio Nobel da Paz foi protocolada no Conselho Norueguês do Nobel, pelo diretor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), Durval Dourado Neto.

Um total de 329 candidatos foram propostos para o Prêmio Nobel da Paz de 2021. O vencedor vai ser conhecido em outubro.

