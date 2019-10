Os mineiros consideram que o governador Romeu Zema (Novo) vem desempenhando um bom papel até agora. É o que mostra a primeira pesquisa do Instituto MDA, em parceria com a Associação Mineira de Municípios (AMM), sobre avaliação de governo e de questões de interesse do Estado e dos municípios, divulgada nesta quarta-feira (16).

De acordo com o levantamento, 30,1% dos entrevistados avaliaram o atual governo como bom, enquanto 6,4% consideraram ótimo. Outros 39,2% disseram que o governo é regular. Os que responderam ruim ou péssimo somam 17,8%. Não sabem ou não responderam são 6,5%.

Pesquisa foi divulgada na sede da Associção Mineira de Municípios (AMM)

Em relação ao desempenho pessoal do governador, 54,5% dos entrevistados aprovam Romeu Zema e 29,9% desaprovam, enquanto 15,6% não sabem ou não responderam.

Para o presidente da AMM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda, a pesquisa mostra que a população compreende a situação que o Estado enfrentava quando Zema assumiu. “Este governo está sendo uma novidade, e a aprovação não é difícil, porque pegar o Estado do jeito que pegou, qualquer equilibrada é bem avaliada. Eu vejo essa aprovação pela forma séria que este governo tenta cumprir o que trata, praticar o que fala”, avaliou o presidente da AMM.

Segundo a pesquisa, as maiores preocupações dos mineiros - e, portanto, maiores desafios para Zema - são com saúde (67,1%), educação (64,5%), emprego (44,8%) e segurança (33,8%). Nessa modalidade do estudo, cada entrevistado podia optar por três itens em uma lista apresentada pelos pesquisadores.

Para elaborar a pesquisa, a equipe do instituto entrevistou 1.500 pessoas de 227 municípios mineiros, por telefone, entre 23 e 27 de setembro. Os controles da amostragem envolvem as variáveis de gênero, idade e renda familiar. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais,com 95% de confiança.

Governo federal

A pesquisa avaliou também o desepenho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), que teve aprovação de 49,5% dos entrevistados. Outros 42,7% disseram que não aprovam o presidente, e 7,7% não sabem ou não responderam. Sobre a avaliação de governo, os que consideram ótimou ou bom somam 39,6%, enquanto os que acham ruim ou péssimo totalizam 33%. Para 25,4%, o governo Bolsonaro é regular.

Confira os números:

Avaliação do governo Zema

Ótimo - 6,4%

Bom - 30,1%

Regular - 39,2%

Ruim - 8,1%

Péssimo - 9,7%

NS/NR - 6,5%

Avaliação pessoal do governador

Aprovam - 54,4%

Desaprovam - 29,9%

NS/NR - 15,6%

Avaliação do governo Bolsonaro

Ótimo - 14,2%

Bom - 25,4%

Regular - 25,4%

Ruim - 9,5%

Péssimo - 23,5%

NS/NR - 2,1%

Avaliação pessoal do presidente

Aprovam - 49,5%

Desaprovam - 42,7%

NS/NR - 7,7%