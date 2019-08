Na abertura do 18º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, nesta quarta (14), o prefeito Bruno Covas afirmou que "enquanto parte da classe política quer dizer o que cabe ou não num filme, São Paulo reafirma seu compromisso com a cultura livre, sem filtros, filtro é censura".



Pela primeira vez em São Paulo após 17 edições no Rio, o evento realizado no Teatro Municipal de São Paulo também recebeu na abertura o secretário de Cultura do Estado, Sérgio Sá Leitão. Segundo ele, "o cinema é uma força e representa 46% do PIB" e disse ainda que "a indústria do audiovisual vai receber um investimento de R$ 200 milhões".



A festa começou com dois prêmios, o de trilha para Elza Soares e de trilha original para Paraíso Perdido, música de Zeca Baleiro.



Na sequência, o prêmio de melhor longa de comédia foi para Minha Vida em Marte, de Susana Garcia.



Na categoria de atriz coadjuvante Adriana Esteves venceu por Benzinho. O melhor ator coadjuvante foi Matheus Nachtergaele por O Nome da Morte.



O Grande Circo Místico leva os prêmios de melhor direção de fotografia, melhor direção de arte, figurino e maquiagem. São 4 prêmios para o filme de Cacá Diegues. O filme campeão de indicações é Chacrinha : O Velho Guerreiro, dirigido por Andrucha Waddington, que está concorrendo em 12 categorias.



O melhor filme infantil é Detetives do Prédio Azul 2 - O Mistério Italiano e o melhor documentário é de Luiz Bolognesi, com Ex-Pajé.



O melhor filme estrangeiro foi Infiltrado na Klan, de Spike Lee, e o melhor ibero-americano foi Uma Noite de 12 Anos, de Alvaro Brechner.

