Depois de ficar 13 dias fechada por determinação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que encontrou problemas nas instalações e higiene ruim, a fábrica da Ambev que fica em Juatuba, na Grande BH, recebeu autorização do Governo Federal para voltar a funcionar. Nesta semana, o espaço foi novamente fiscalizado pelo Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Sipov), que permitiu o retorno das atividades no local.

Contudo, conforme o ministério, toda a bebida produzida deverá ser estocada e não poderá ser vendida, já que a comercialização depende ainda dos resultados das análises feitas em onze amostras. De acordo com o Mapa, pelo menos uma das amostras foi reprovada pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA). O material passará por contraprova e será novamente analisado. "Produtos com prazo de validade reduzido foram destruídos", garantiu a pasta.

Fiscalização

Na última segunda-feira (25), a fábrica foi vistoriada e os fiscais do ministério comprovaram que os problemas nas instalações haviam sido resolvidos. Dentre as falhas que resultaram na interdição, e que foram reparadas, estavam mofo nas paredes e no piso, vidros quebrados, telhado com sujeira e até presença de pássaros no interior da unidade.

Além desses reparos, ficou definido que a empresa terá que fazer, em um prazo de 120 dias, mudanças estruturais nas tubulações, fiação elétrica e outras. “Depois deste prazo a unidade poderá ser novamente interditada caso não tenham sido feitos os ajustes”, alerta o chefe do Sipov em Minas, Eduardo Machado.

A fábrica foi construída na década de 1970 e, atualmente, emprega aproximadamente 300 funcionários. Ela produz cervejas e chopes das marcas Skol, Caracu, Antarctica Sub Zero, Brahma, Serrana e Original. A Ambev é uma empresa de capital aberto, sediada em São Paulo, mas com atuação no Brasil e em outros 16 países, dentre eles Argentina, Canadá, Chile e Uruguai.

