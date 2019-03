O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) está com processo seletivo aberto para o preenchimento de seis vagas de estágio. Os postos são destinados para estudantes de direito ou administração pública. Do total de oportunidades, quatro são para atuar em Belo Horizonte. As outras duas vagas são para Arinos (Noroeste) e Açucena (Vale do Rio Doce). A remuneração varia de R$ 905 a R$ 1.205.

Em BH, duas vagas são para universitários que estejam a partir do 5º período de direito ou administração pública. O salário é de R$ 905. Há outras duas vagas para estagiários de pós-graduação, também em direito ou administração pública. Neste caso, a remuneração é de R$ 1.205. Para ambos os casos, a carga horária é de cinco horas por dia, de segunda a sexta-feira. Os selecionados também terão auxílio-transporte de R$ 9 por dia.

As inscrições devem ser feitas até o dia 5 de abril. Os interessados têm que encaminhar para o e-mail sad@mpmg.mp.br, aos cuidados de Patrícia Eusébia Ceraso, os seguintes dados:

nome completo;

número de documento de identidade (cujo original será usado para a realização da prova);

endereço eletrônico (e-mail) e telefones de contato;

instituição de ensino e curso em que está matriculado;

informação da experiência jurídica, se possuir, com o nome da entidade, o período de atuação e a função assumida;

indicação da experiência acadêmica, se possuir, com o nome da instituição, o período de atuação e a função assumida.

As provas serão aplicadas no dia 9 de abril, às 14h, na sede do MPMG, que fica na avenida Álvares Cabral, nº

1740, bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de BH.

Interior

Além disso, há também duas vagas para o interior, ambas para estudantes de direito a partir do 5º período, com bolsa-auxílio de R$ 905. Em Açucena, os dados dos interessados devem ser encaminhados para igorpeixoto@mpmg.mp.br, aos cuidados de Igor Peixoto Marques, até o dia 9 de abril. A prova será realizada no dia 10 do mesmo mês.

Em Arinos, as inscrições estão abertas até o dia 2 de maio, e os dados devem ser encaminhados para o e-mail weber@mpmg.mp.br, aos cuidados de Weber Rodrigues de Souza. A prova ocorrerá no dia 7 de maio.

Todos os editais podem ser consultados aqui.