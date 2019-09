Estão abertas, até o dia 13 de setembro, as inscrições para concurso de seleção de estagiários de nível superior do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais (MPT-MG). A bolsa mensal é de R$ 850, mais auxílio-transporte. O estagiário terá que cumprir jornada de 20 horas semanais. Os interessados devem acessar aqui.

Há oportunidades em Belo Horizonte e diversas cidades do interior, como Montes Claros, Coronel Fabriciano, Juiz de Fora, Governador Valadares, Divinópolis, Varginha, Patos de Minas e Uberlândia.

Poderão concorrer estudantes de sete áreas do conhecimento: Direito, Administração/Gestão Pública, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Engenharia, Jornalismo/Relações Públicas e Tecnologia da Informação. O estudante deve estar vinculado a uma instituição conveniada.

Neste ano, a inscrição será realizada em duas etapas: virtual e presencial. A etapa virtual, de 2 a 13 de setembro, será de pré-inscrição, quando o candidato vai informar dados no site do MPT e encaminhar documentos solicitados. A inscrição somente será concluída na etapa presencial, de 19 a 25 de setembro, das 9h às 17h, quando o candidato deverá comparecer à sede do MPT em BH ou no interior onde concorrerá à vaga do estágio, para validação do comprovante de inscrição.

As vagas são para início imediato e cadastro de reserva para futuras contrações, ao longo de sua validade, que é de um ano, podendo ser prorrogada. Há reserva de 10% das vagas para candidatos com deficiência e 30% para negros.

O programa de estágio tem duração de até um ano, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. Confira mais informações no edital.