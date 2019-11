Na próxima quarta-feira (27), serão abertas as inscrições para o 21º Concurso para Procurador do Trabalho, realizado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). O certame visa o preenchimento de quatro vagas – sendo uma delas na Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região, em Belo Horizonte – e de outras que surgirem nos próximos dois anos – período que pode ser prorrogado. O salário inicial é de R$ 28.947.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 27 de novembro e 26 de dezembro aqui. A taxa de inscrição é de R$ 250 e quem quiser requisitar a isenção do pagamento, por ser de baixa renda, deverá fazê-lo até dia 11 de dezembro. A relação com os nomes dos candidatos isentos do pagamento de taxa de inscrição será publicada no dia 13.

Para se candidatar ao cargo de procurador do MPT é preciso ser bacharel em Direito e comprovar três anos de experiência de atividade jurídica. Além de Belo Horizonte, há vagas disponíveis em Curitiba, Brasília e Goiânia. Veja mais informações no edital.

O processo seletivo prevê cinco etapas, sendo que a primeira prova acontece no dia 7 de fevereiro de 2020. Confira o cronograma:

