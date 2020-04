O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta quarta-feira (29) a nomeação de Alexandre Ramagem, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal (PF). Ele deferiu medida liminar pedida pelo PDT, que impetrou mandado de segurança na corte contra a nomeação publicada no Diário Oficial da União.

Segundo a ação do partido, Ramagem tem ligações com a família Bolsonaro e as declarações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, teriam indicado que o presidente da República teria tentado interferir politicamente na Polícia Federal.

“Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 7º, inciso III da Lei 12.016/2016, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para suspender a eficácia do Decreto de 27/4/2020 (DOU de 28/4/2020, Seção 2, p. 1) no que se refere à nomeação e posse de Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal”, escreveu Alexandre de Moraes.