Neste domingo (3), em que é realizada a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o ministro da Educação, Abraham Weintraub, visitou, pela manhã, o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília. O local reúne representantes das forças policiais do Brasil que trabalham para garantir a segurança durante a aplicação das provas.

O exame começa logo mais, às 13h30, com questões de linguagens, ciências humanas, além da redação. Cerca de 5 milhões de inscritos fazem a prova hoje em mais de de 1,7 mil municípios brasileiros.

Coordenado pela Secretaria de Operações Integradas (Siop), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o CICCN dá suporte ao monitoramento do transporte, da distribuição e do armazenamento dos cadernos de questões, cartões-respostas e materiais administrativos relacionados à aplicação do Enem.

“Todo mundo está ajudando para que o Enem ocorra da forma mais eficiente e serena possível.”, disse o ministro ao visitar, pela primeira vez, o CICCN. O ministro aproveitou a ocasião para agradecer aos envolvidos na organização do exame: “Queria agradecer a toda equipe espalhada pelo Brasil e ao ministro Sergio Moro, que está dando esse apoio para a gente.", disse.

O Enem continua no próximo domingo (10), quando os estudantes farão as provas de ciências da natureza e matemática.

Leia mais:

Mais de 5 milhões de candidatos fazem provas do Enem neste domingo

Meio milhão de mineiros fazem provas do Enem neste domingo; confira o roteiro do candidato