O ministro do Supremo Tribuinal Federal (STF) Gilmar Mendes negou nesta quinta-feira (19) pedido para soltar Myra de Oliveira Athayde, namorada do doleiro Dario Messer, também preso na Operação Patrón, da Polícia Federal (PF). Na decisão, o ministro entendeu que não há ilegalidade no decreto de prisão emitido pela Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Doleiro Dario Messer foi preso em julho no Brasil, na Operação Patrón, da Polícia Federal (PF)

Myra foi presa pela PF no mês passado, após a investigação do caso apontar que ela fazia viagens frequentes ao Paraguai para visitar o doleiro, que estava foragido.

Na Operação Patrón, um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio, são investigados os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, em um suposto esquema envolvendo o doleiro Dario Messer, preso em julho no Brasil.

De acordo com as investigações, mensagens de WhatsApp atestaram o auxílio de autoridades paraguaias e outros cidadãos para Messer ficar foragido ora no Paraguai, ora no Brasil. Por esses dados, constatou-se que a organização criminosa disponibilizou pelo menos US$ 2,5 milhões a Messer.