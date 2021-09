O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pediu, durante pronunciamento em rede nacional de TV e rádio nessa terça-feira (31), um esforço de consumidores e empresas para reduzirem o consumo de energia elétrica a fim de minimizar a crise hídrica pela qual o país passa.

“A nossa condição hidroenergética se agravou. O período de chuvas na região Sul foi pior que o esperado. Como consequência, os níveis dos reservatórios de nossas usinas hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste sofreram redução maior do que a prevista”, disse o titular da pasta.

Em julho, Albuquerque já havia solicitado a redução do consumo de energia, já que o país vive a pior seca de sua história. Por isso, a rede vem utilizando recursos mais baratos e adicionou eletricidade proveniente das termelétricas e de importação, aumentando o custo.

A partir desta terça-feira (1º), uma nova bandeira tarifária passa a valer em todo o território nacional. A taxa extra será de R$ 14,20 para cada 100 kilowatt-hora (KWh), permanecendo vigente até abril de 2022.

Por conta disso, o ministro disse ter estabelecido medidas de incentivo à participação da sociedade. “O governo já orientou a redução do consumo dos órgãos federais em 20%. Incentivamos os grandes consumidores a contribuir com a redução voluntária do consumo nas horas de ponta do sistema, reduzindo a necessidade de uso de recursos mais caros”.

No caso das residências, a ideia é reduzir os gatos em 12%, desligando luzes e aparelhos que não estão em uso, aproveitando a luz natural e diminuindo a utilização de equipamentos que consomem muita energia, como chuveiros elétricos, condicionadores de ar e ferros de passar.

“Os consumidores que aderirem a este chamado e economizarem energia serão recompensados e poderão ter redução na sua conta de luz”, garantiu o gestor.

Além disso, Bento Albuquerque lembrou que será preciso recuperar os reservatórios brasileiros, ação que demandará tempo. “Dependemos, além do empenho de todos nós, também, das chuvas. É por isso que, nesse momento de escassez, precisamos, mais do que nunca, usar nossa água e nossa energia de forma consciente e responsável”, concluiu.

