BRAGANÇA PAULISTA (SP) – O dia 4 de abril se tornou-se o dia oficial do 4x4 devido à coincidência do calendário. Para celebrar a data a Mitsubishi elaborou uma programação dedicada a atividades fora de estrada, que são a essência de seus veículos, com o 4x4 Day.

A Mitsubishi se estabeleceu como a principal fabricante japonesa de veículos 4x4, tanto que quando for incorporada à Aliança Renault-Nissan, deverá ser o braço 4x4 do grupo, como acontece com a Jeep, na Fiat-Chrysler.

Numa espécie de curso intensivo, que dá uma mostra das ações 4x4 que a marca faz em torno de seus produtos, a fabricante japonesa colocou engenheiros, pilotos e especialistas em práticas off-road para mostrar na prática o que se deve e o que se não se deve fazer numa trilha.

Tipo correto de pneu, calibragem para cada tipo de terreno, assim como dicas para sair de atoleiros – usando o guincho de forma correta, assim como as cintas de reboque – e até mesmo os equipamentos necessários para se ter no carro quando literalmente o jipeiro for sair da estrada para encarar a terra.

Também foi explicado como usar corretamente o sistema de tração 4x4. Quando ativar a 4x4 (alta), o 4x4 com reduzida, assim como o bloqueio de diferencial.

Além das demonstrações práticas e teóricas, a programação também contava com provas de rali de regularidade, desafio outdoor (que é um passeio sem tempo cronometrado, mas com roteiro definido por um mapa, que serve como uma introdução para quem deseja participar de um rali de verdade), prova em pista com diferentes obstáculos e uma volta rápida com um piloto de rali profissional.

Jeep Day

Se os japoneses chamam a data de 4x4 Day, os ítalo-americanos da FCA consideram o 4 de abril como o Jeep Day. A marca também teve programação com direito a uma versão conceitual do Renegade, unidades antigas dos primeiros utilitários da marca e a estreia do novo Wrangler.