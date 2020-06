A Mitsubishi apresentou a linha 2021 da picape L200 Triton, que chega basicamente sem mudanças em sua linha. Enquanto lá fora, o utilitário ganhou uma repaginação completa, por aqui que muda mesmo são detalhes de acabamento no interior e os preços. Oferecida em quatro versões, seus valores variam de R$ 150 mil a R$ 204 mil.

A marca, controlada pela HPE Automotores, tem adotado estratégia de oferecer uma linha mais enxuta L200, sem pretenção de concorrer na base do segmento de picapes médias. Terreno em que Toyota, Chevrolet e Ford são bastante atuantes com versões flex.

Assim, a fabricante com linha de montagem em Catalão (GO), conta apenas com uma versão com caixa manual de seis marchas para o utilitário: a GLX Outdoor. As demais utilizam caixa automática de cinco velocidades com borboletas no volante, para trocas manuais. O motor é a conhecida unidade turbodiesel 2.4 de 190 cv e 43,9 mkgf. Valores que garantem capacidade de carta de 1.055 quilos.

Todas contam com tração 4x4, mas o sistema Super Select 4WD II é exclusividade para as versões HPE e HPE-S, que são oferecidas por R$ 183.990 e R$ 203.990, na ordem. Esse sistema é a cereja do bolo da marca japonesa.

Com acionamento eletrônico, essa caixa de transferência conta com quatro modos de uso. Além dos convencionais 4x2, 4x4, reduzida, ela ainda oferece uma super reduzida ideal para ladeiras íngremes e superfícies como pedra, lama e areia.

Como a proposta da marca é buscar o consumidor off-road, a picape conta com suspensão ajustada para uso fora de estrada, como adição de barras estabilizadoras no conjunto dianteiro, com braços triangulares. Na traseira, é como toda picape média, com o trivial feixe de molas. E para reduzir o sacolejo no interior, a marca conta que aplicou coxins reforçados nos pontos de fixação do chassi com a carroceria.

Na versão topo de linha, a picape conta com bancos em couro, sistema multimídia JBL (com tela de sete polegadas, Android Auto, Apple CarPlay, Wi-Fi e câmera de ré), partida sem chave, ar-condicionado digital de duas zonas, sensores de chuva e acendimento automático dos faróis, como manda a etiqueta de qualquer picape topo de linha.

Ou seja, a L200 Triton 2021 praticamente não traz novidades diante da linha passada e a “nova” geração ficou para o ano que vem. Por outro lado, não perdeu seu principal atributo, que é a aplicação onde o asfalto acaba.

Versões e preços

L200 Triton GLX Outdoor – R$ 149.990

L200 Triton GLS Outdoor Automática – R$ 162.990

L200 Triton HPE Outdoor Automática – R$ 183.990

L200 Triton HPE-S Outdoor Automática – R$ 203.990