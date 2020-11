A Mitsubishi acaba de lançar uma edição especial para a nova geração da L200 Triton Sport. Batizada de Sertões, a picape presta homenagem ao Rali dos Sertões, que é disputado há quase três décadas.

A edição conta com decoração exclusiva, com direito a detalhes em laranja na carroceria, assim como em detalhes nas rodas aro 18. Os elementos alaranjados também são aplicados no nas molduras do painel, assim como nos difusores de refrigeração. Uma plaqueta com a logomarca da competição completa a identificação da versão

A série pode ser aplicada nas versões da nova geração da picape: GLS, HPE e HPE-S. Interessados deverão fazer a pré-reserva no site da marca (mitsubishimotors.com.br). Em termos de conteúdos, não há inclusão de novos itens, o que muda mesmo são os pneus. A marca calça as rodas com 265/60, mais voltado para o piso off-road em relação à versão original.

Nova geração

A picape estreou no fim de agosto, equipada com motor 2.4 turbodiesel de 190 cv e 43,9 mkgf de torque, da geração passada. A novidade é que a antiga caixa automática de cinco marchas dá lugar a uma nova transmissão de seis velocidades, que teve as relações ajustadas para entregar mais torque nas duas primeiras e permitir rodar em velocidade de cruzeiro em menor rotação.

Em tese, as relações da primeira e segunda marchas foram encurtadas em 12%, enquanto a sexta foi alongada em 12%. Além disso, a picape conta com sistema de tração 4x4 Super Select II, com operação totalmente eletrônica.

A picape ainda dispõe de assistente de descida de ladeira, em que é possível ajustar a velocidade de 2 a 20 km/h, apenas tocando no acelerador e controlando com o botão do sistema. Ela também conta com seletor de tipo de terreno, Off-road Mode, que permite ajustar o carro para rodar na areia, terra, lama e superfícies rochosas.

Segundo a Mitsubishi, o sistema ajusta injeção, trocas de marcha, controles de tração e estabilidade, assim como o ABS para cada tipo de terreno. E para completar, ela também é equipada com assistente de partida em rampa Hill Holder.