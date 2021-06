A Mitsubishi acaba de lançar a série especial Black Edition para o SUV Outlander Sport (o antigo ASX). Com tiragem limitada em 100 unidades, o jipinho chega com acabamento exclusivo.

Junto com esse lançamento, a Mitsubishi também oferece 30 unidades do Outlander, que levam a chancela da série Black Edition. Basicamente, os modelos contam com acabamento monocromático, que os deixam mais mafiosos.

Os dois utilizam rodas aro 18, que também seguem o padrão do acabamento em preto. No caso do Outlander, ainda há detalhes em vermelho, que imprimem mais esportividade.

Motores e preços

O Outlander Sport Black Edition é equipado com motor 2.0 de 170 cv, transmissão automática e opções de tração 4x2 (R$ 163 mil) ou integral (R$ 170 mil). Já o Outlander Black Edition esconde sob o capô, uma unidade V6 3.0 de 240 cv, caixa de seis marchas e tração 4x4. Seu preço é de R$ 258 mil.