A Fiat lançou a linha 2022 do Mobi, modelo que figura na base da gama da italiana e também é um dos últimos representantes do segmento de entrada. Modelo recebeu multimídia na versão mais sofisticada, Trekking, para tentar se manter atrativo sem encarecer além da conta. Saiba mais sobre a novidade no comentário do editor do HD Auto do Hoje em Dia, Marcelo Ramos.