Manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foram recebidos com ovos durante a passagem em algumas ruas da capital mineira, na tarde deste domingo (26). Um dos arremessos foi registrado em vídeo no entorno da Praça Raul Soares, na região Centro-Sul da cidade.

De acordo com a Guarda Municipal, dezenas de pessoas se concentraram por volta das 16h em frente ao Exército, na avenida Raja Gabaglia, no Gutierrez, zona Oeste da metrópole. De lá, elas seguiram em carreata até o bairro de Lourdes, nas proximidades de onde o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, mora.

No percurso, os manifestantes gritaram palavra de ordem e exigiram a reabertura do comércio na cidade. Vários segmentos estão fechados desde 20 de março em razão da pandemia de Covid-19. A medida foi adotada pelas autoridades na tentativa de conter o avanço do número de doentes na cidade, que hoje tem 533 moradores testados positivo para a doença e 11 mortes.

Os atos terminaram por volta de 18h30, informou a assessoria da Guarda Municipal. Não houve registro de incidentes.