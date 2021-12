O governo federal começa a pagar, nesta segunda-feira (27), o auxílio gás para famílias de 100 municípios atingidos pelas chuvas fortes de dezembro em Minas e na Bahia e que decretaram estado de calamidade. Confira no final da matéria a lista das 58 cidades mineiras que serão beneficiadas.

As mais de 108 mil famílias (50.392 em Minas) que receberão os R$ 52, cerca de 50% do valor de um botijão de 13 kg, nesta segunda, serão informadas pelos aplicativos do Auxílio Brasil e do Caixa Tem. O depósito será feito na conta do programa social.

Serão contempladas as famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capital de até um salário-mínimo.

As demais 5.471.632 famílias elegíveis ao auxílio gás receberão seus benefícios retroativamente a partir de 18 de janeiro, seguindo o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil, informa o Ministério da Cidadania.

Lista das cidades mineiras que receberão o auxílio gás com a quantidade de famílias atendidas:

Águas Formosas: 1856

Bertópolis: 612

Caraí: 1961

Carmo da Cachoeira: 19

Engenheiro Caldas: 542

Fronteira dos Vales: 866

Ibirité: 2562

Itambacuri: 1325

Jacinto: 1132

Jampruca: 669

Joaíma: 2281

Lagoa Formosa: 417

Machacalis: 865

Manhuaçu: 180

Monte Formoso: 369

Novo Cruzeiro: 1511

Novo Oriente de Minas: 1110

Ouro Verde de Minas: 910

Padre Paraíso: 2674

Palmópolis: 614

Pescador: 339

Resplendor: 345

Rio do Prado: 732

Salto da Divisa: 610

Santa Helena de Minas: 1196

Santa Maria do Salto: 467

Santo Antônio do Amparo: 240

Santo Antônio do Jacinto: 368

Teófilo Otoni: 3344

Umburatiba: 300

Virgem da Lapa: 172

Almenara: 2006

Alvarenga: 241

Araçuaí: 911

Ataléia: 367

Bandeira: 80

Campanário: 344

Carlos Chagas: 1346

Catuji: 447

Conselheiro Pena: 1002

Crisólita 664

Cuparaque: 298

Divino das Laranjeiras: 384

Felisburgo: 822

Franciscópolis: 385

Frei Gaspar: 664

Goiabeira: 179

Itaobim: 1192

Jequitinhonha: 1831

Jordânia: 276

Mata Verde: 1128

Nanuque: 1203

Pavão: 1105

Pedra Azul: 1149

Ponto dos Volantes: 1214

Rubim: 226

Santa Maria do Suaçuí: 134

São Félix de Minas: 206

Leia mais:

Retorno do Natal é de movimento tranquilo na Rodoviária de BH; veja imagens

Acidente entre ônibus e carro de passeio deixa cinco mortos na BR-040, na Zona da Mata

​Zema afirma que está em contato com prefeitos para viabilizar o congelamento do IPVA em Minas