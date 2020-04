Um dos nomes mais fortes do governo Jair Bolsonaro pode ser mais um do primeiro escalão com perfil técnico a deixar o cargo. O ex-juiz e ministro da Justiça Sérgio Moro, que ganhou notoriedade durante a operação Lava Jato, teria pedido demissão nesta quinta-fera (23), após o presidente ordenar a troca do comando da Polícia Federal, hoje ocupada por Maurício Valeixo. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

De acordo com o veículo de comunicação, o presidente Jair Bolsonaro teria avisado durante uma reunião a Moro quer queria a demissão de Valeixo, nome subordinado e de total confiança do ministro da Justiça. Moro, então, em reação à ordem, teria pedido demissão do cargo.

O governo agora tentar reverter a situação. Os ministros Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) foram escalados por Bolsonaro para convencer o Moro a desistir da demissão. Mas, segundo aliados do ministro, se Valeixo sair, Moro também deverá manter a decisão em deixar o cargo.

Esta não é a primeira tentativa de Bolsonaro em demitir Valeixo. Desde o ano passado, o presidente tenta trocar o diretor-geral da instituição, que tem total respaldo de Moro e apoio da corporação devido ao perfil técnico e independente.



Sérgio Moro abandonou a carreira de magistrado para ocupar o Ministério da Justiça e é cotado para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) nos próximos anos.