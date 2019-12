Com a morte de uma mulher neste domingo (1°), no Hospital Quinta d’Or, subiu para 22 o número de vítimas do incêndio no Hospital Badim, no bairro do Maracanã, zona norte do Rio, ocorrido no dia 12 de setembro deste ano.

Quatro vítimas do incêndio continuam internadas

No dia do incêndio, uma grande operação foi montada com dezenas de macas colocadas na calçada para abrigar os internos. Uma creche, que fica ao lado do hospital, foi usada para atendimento até que as vítimas fossem transferidas para outros hospitais das redes particular e públicas de saúde da região.

De acordo com a perícia técnica, o fogo começou devido a um curto-circuito no gerador, instalado no subsolo. O equipamento é dotado de grande quantidade de combustível e é usado em casos de falta de luz. O produto inflamável alimentou uma fumaça que tomou todo o prédio rapidamente. O gerador tem capacidade para ser usado por longo tempo, caso haja interrupção no fornecimento de energia durante atendimento aos pacientes no centro cirúrgico.

Dos 103 pacientes envolvidos no incêndio, quatro continuam internados e 77 tiveram alta. Do total de 21 colaboradores e acompanhantes internados em consequência do fogo, todos já tiveram alta.