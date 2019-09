A fotógrafa, ilustradora e cineasta Marjorie Sonnenschein morreu na última sexta-feira (20), aos 75 anos, de câncer pulmonar, em São Paulo.



Em 45 anos de carreira, permaneceu como a mais "maldita" das grandes fotógrafas brasileiras, realizando raras exposições, apesar da vasta e relevante produção.



Neta de judeus austríacos assassinados em Auschwitz, ela nasceu em Fortaleza, em 1944, e radicou-se em São Paulo no final dos anos 1950. Depois de passar pela ilustração, pela pintura e pelo cinema, fixou-se na arte fotográfica.



Colaborou com o jornal O Estado de S. Paulo, para o qual ilustrou as críticas teatrais de Sábato Magaldi, no Caderno 2.