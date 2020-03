Florinda Gomes Covas, conhecida como Lila Covas, viúva do ex-governador Mário Covas e avó do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morreu hoje (22) aos 81 anos. A família, em razão da pandemia de coronavírus, não realizará cerimônia fúnebre.

Lila Covas foi presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade do Estado de 1995 a 2001, na gestão de Mário Covas no Palácio dos Bandeirantes.

“A história de D. Lila se confunde com a da política brasileira e a do próprio PSDB. Enquanto presidente do Fundo Social de Solidariedade, representou uma mudança no paradigma das ações sociais, implementando programas em parceria com a sociedade civil e instituindo campanhas que priorizaram o desenvolvimento social”, destacou em nota o PSDB estadual.