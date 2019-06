Uma das vítimas da explosão de um barco, no Rio Juruá, a jovem Simone Souza Rocha, de 24 anos, morreu no início da noite deste domingo, 9, no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Ela estava internada desde a noite de sexta-feira, 7, quando houve a explosão seguida de incêndio na embarcação.



Conforme a direção do hospital, a vítima sofreu queimaduras em mais de 80% do corpo e não resistiu a uma parada cardiorrespiratória, após passar por uma cirurgia reparadora. O corpo de Simone será levado para sepultamento em Marechal Thaumaturgo, cidade onde ela morava.



Das 15 pessoas que tiveram ferimentos graves, cinco foram transferidas para hospitais de Rio Branco, capital do Acre. As vítimas em situação mais grave são um bebê de oito meses, uma criança de 4 anos, que estão internada no Hospital da Criança, além de dois adultos - um homem de 38 e uma mulher de 49 anos - que estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).



O barco estava sendo abastecido com combustível quando houve a explosão e foi totalmente destruído pelo fogo. A embarcação tinha registro na Marinha do Brasil, mas, conforme as primeiras apurações não tinha autorização para o transporte de combustível. Também é apurado se o barco estava habilitado para o transporte de passageiros.



A Polícia Civil já começou a ouvir familiares das vítimas e testemunhas. Os responsáveis pela embarcação também serão ouvidos. O laudo da perícia realizada no que sobrou do barco fica pronto em 90 dias.