O cantor Gabriel Diniz morreu há exatamente três meses, em 27 de maio, aos 28 anos, em uma queda de avião no sul de Sergipe. A morte precoce do artista comoveu fãs e personalidades, que pediram respeito à imagem dele. Na madrugada desta terça-feira, a namorada dele, Karoline Calheiros, republicou alguns "stories" no Instagram da participação do cantor no programa de Fausto Silva.



"Mais um dia 27 e hoje relembrando um sonho realizado: participar do Domingão do Faustão", escreveu. O programa foi ao ar em 10 de fevereiro deste ano. Em seguida, ela mostrou um trecho da conversa entre Gabriel e o apresentador. Ao fundo, é possível ouvir o pai do cantor, Cizinato Diniz, falando sobre como o filho é bonito.



"Foi tanto orgulho que chega chorei", disse Karoline em um dos últimos "stories" ao publicar uma foto do dia em que assistiu a participação do namorado no programa da Globo.



No Twitter, fãs do cantor também estão relembrando e prestando homenagens a Gabriel. "Ouvindo Gabriel Diniz e chega uma dor no core sabendo que ele se foi", diz uma das postagens.