Apesar das medidas de restrição e de proteção pelos cidadãos, números seguem a curva ascendente

Desta vez não houve entrevista coletiva, mesmo remota, em Brasília. Por meio de seu site e dos perfis da pasta nas redes sociais, o Ministério da Saúde fez a atualização do número de casos de Covid-19 no Brasil. Com base nas informações divulgadas pelas secretarias estaduais até as 16h, o total de casos confirmados chega a 1.891. Um aumento de 22% em relação à véspera. Já as mortes saltaram de 25 para 34 (ou 36% a mais). A taxa de letalidade no país é de 1,8% - sempre é importante lembrar que vários casos suspeitos, inclusive com óbitos, seguem em investigação pelas autoridades.

Com os 83 casos registrados em Minas, o Sudeste responde por 60% das ocorrências.