A Mostra Moda Kids e Teen chega à oitava edição em Belo Horizonte. O evento acontece neste sábado e domingo, a partir das 9h, no Buffet Catharina, localizado no bairro Estoril, região Oeste da capital mineira. O objetivo da ação é realizar um encontro entre consumidores, lojistas e marcas fabricantes de todo o país, com expectativa de fomentar as vendas de vestuário infantil em 60%.

A entrada é gratuita. Contudo, os organizadores pedem que o ingresso seja trocado por um pacote de fraldas geriátricas na Top Agency (Rua Paracatú, 277 - Barro Preto, Belo Horizonte). O local estará aberto no sábado até 18h.

Tradicionalmente, o evento promove um desfile de moda, além de debates sobre assuntos relevantes do universo de pais e filhos. Nesta edição, o tema principal é “Brincadeiras de criança”. A temática, inspirada no filme “Dentro da Caixinha” - que estimula brincadeiras como as dos anos 70 e 80 - passa pelo consumo consciente de tecnologia, vestuário e brinquedos.

O média-metragem é mineiro, escrito e dirigido por Guilherme Reis, com o apoio da Ancine. Esteve em cartaz em Belo Horizonte em 2016, quando também percorreu cinemas pelo Brasil afora. O filme visa transmitir para a garotada valores, crenças e outros aspectos da cultura popular brasileira. As brincadeiras de roda, por exemplo, são elemento fundamental da obra. As cantigas coletadas e documentadas no vídeo rememoram o repertório que embalou a recreação de gerações.

Outro conteúdo a ser tratado é a interação das famílias, cada vez mais rara em meio à pressa cotidiana. Para tanto, haverá reflexões sobre a real necessidade de tecnologia e internet durante a infância.

Além disso, no decorrer do evento, os participantes serão convidados a brincar e interagir sem o uso de aparelhos eletrônicos e a comparecer a oficinas de brinquedos e dobraduras. A Mostra Moda Kids e Teen é realizada pelas Top Agency e La Guapa Comunicação, com apoio da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e da Belotur.

SERVIÇO

Mostra Moda Kids e Teen

Endereço: Avenida Raja Gabáglia, 3.080 - Estoril, Belo Horizonte

Data: Sábado e domingo, 25 e 26 de maio

Horário: A partir das 9h

Entrada: Um pacote de fraldas geriátricas, trocado na Top Agency (Rua Paracatú, 277 - Barro Preto, Belo Horizonte)