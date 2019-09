Foram abertas, às 9h desta quinta-feira (12), as inscrições para o concurso público do Ministério Público de Minas Gerais para 50 vagas de promotor de Justiça substituto. A remuneração inicial para esse cargo é de R$ 30.404.

Interessados devem fazer a inscrição aqui até o dia 11 de outubro e pagar uma taxa de R$ 304. O candidato comprovadamente desempregado ou inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) pode requerer isenção do pagamento da inscrição até o dia 17 de setembro.

Para as vagas, há uma reserva de 10% para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros. O candidato deve ser bacharel em Direito e ter atuado na área por pelo menos três anos para concorrer à vaga de promotor.

Veja o cronograma da avaliação, que será feita em cinco etapas:

- Primeira etapa: Prova Preambular

A prova será realizada no dia 24 de novembro, das 8h às 12h, em local a ser divulgado no portal do Ministério Público de Minas Gerais

- Segunda etapa: Provas Especializadas

As provas escritas especializadas estão previstas para os dias 21 e 22 de março de 2020, das 8h às 11h e das 14h às 17h

- Terceira etapa: Exame Psicotécnico e Exames de Higidez Física e Mental

O calendário ainda não foi divulgado pelo MPMG

- Quarta etapa: Provas Orais

As provas orais estão previstas para o período de 31 de agosto a 18 de setembro de 2020. Os horários e o local serão divulgados

- Quinta etapa: Avaliação de Títulos

Mais informações podem ser conferidas no edital. Dúvidas referentes a inscrição preliminar no concurso podem ser tiradas pelo telefone (31) 3409-4153. O atendimento acontece das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30.