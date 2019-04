O Ministério Público Federal em Minas Gerais publicou o edital para o 1º processo seletivo de Estágio 2019 com vagas em 11 cidades mineiras. A pré-inscrição deve ser feita pelo site do MPF a partir da próxima segunda-feira (22). Após receber a confirmação da inscrição, o candidato deve encaminhar e-mail com a documentação, caso de Belo Horizonte e Uberlândia. No interior, é preciso comparecer à sede da respectiva unidade do Ministério Público Federal para apresentar a documentação.

Em Belo Horizonte, as vagas são para estudantes de Direito (graduação e pós-graduação), Administração, Arquitetura, Comunicação Social e Informática. Também há vagas para estudantes de Direito em outros 10 municípios: Divinópolis, Manhuaçu, Passos, Patos de Minas, São João Del-Rei, Sete Lagoas, Uberlândia, Varginha. Para pós-graduação também em Pouso Alegre e Teófilo Otoni.

Somente podem participar da seleção estudantes regularmente matriculados em uma das instituições de ensino superior conveniadas com o Ministério Público Federal. Além disso, o aluno deve ter completado, no mínimo, 40% da carga horária ou dos créditos indispensáveis à graduação no curso superior no ato da contratação. E não deve ter previsão de concluir o curso superior no 1º semestre de 2019. Fica reservado o percentual de 10% das vagas às pessoas com deficiência e 10% para minorias étnico-raciais.

Já no caso da pós-graduação, o estudante de Direito deve estar matriculado em mestrado, doutorado ou pós-doutorado para a cidade de Belo Horizonte. Para as cidades de Teófilo Otoni e Pouso Alegre, o estudante deve estar matriculado em curso de pós-graduação com carga horária mínima de 360 horas. Em ambos os casos, as instituições de ensino devem ter convênio com o MPF.

A carga horária é 4 horas diárias e a bolsa é de R$850,00 para graduando e de R$1.700,00 para pós-graduando, além de vale-transporte no valor de R$ 7,00 por dia.

As inscrições terminam no dia 3 de maio, mês em que está prevista a aplicação da prova. Mas o dia ainda não foi definido.

