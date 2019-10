Líder nacional no mercado de imóveis econômicos, com um lucro líquido de R$ 190 milhões no segundo trimestre de 2019, a MRV comemorou 40 anos apresentando ao mercado a nova marca e posicionamento. Na prática, as mudanças mostram as transformações que a empresa acumulou em quatro décadas, de incorporadora e construtora de imóveis econômicos para ser uma referência em soluções de moradia, atuando como uma plataforma habitacional.

Rodrigo Resende: “A mudança da marca e o novo posicionamento passam a estar alinhados com a trajetória construída até aqui pela companhia”

A companhia – fundada por Rubens Menin Teixeira de Souza, Mário Lúcio Menin e Vega Engenharia Ltda – surgiu com o propósito de construir e incorporar imóveis em Belo Horizonte. Hoje, a empresa oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades, distribuídas em 22 estados e no Distrito Federal.

O avanço da MRV para outros estados teve como consequência natural o status de principal agente do programa Minha Casa, Minha Vida. No último balanço divulgado pela companhia, referente ao acumulado de abril a junho, a receita líquida atingiu R$ 1,55 bilhão, quase 20% maior que o desempenho no mesmo intervalo do exercício anterior.

O aniversário de 40 anos é comemorado com um novo logotipo, novas cores e linguagem na comunicação com clientes e mercado. Desta forma, a companhia, que tem mais de 22 mil colaboradores, deixou de usar o nome “Engenharia”.

Segundo a empresa divulgou ao mercado, “toda a comunicação passará a compor o novo propósito definido pela companhia: construir sonhos que transformam o mundo”.

“A mudança da marca e o novo posicionamento passam a estar alinhados com a trajetória construída até aqui pela companhia, refletindo a abrangência da atuação e o compromisso de transformar sonhos em realidade”, destaca Rodrigo Resende, diretor de Marketing e vendas da MRV.

Estudo

O pontapé para o início de mudança da marca foi um estudo encomendado à Fundação Dom Cabral. Diante do compromisso, a FDC analisou a transformação da empresa em 40 anos e entrevistou os colaboradores.

Em seguida, a Interbrand, empresa global especializada em consultoria de marcas, iniciou o processo de construção da nova identidade.

“O novo propósito da MRV foi o grande orientador da nova identidade da marca. Assumir esse posicionamento valorizando seu impacto na nossa sociedade e no mundo trouxe um fio condutor legítimo e inspirador para guiar todas as expressões, experiências e relacionamentos da MRV”, diz Beto Almeida, CEO da Interbrand no Brasil.